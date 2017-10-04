«Реал» готов потратить € 200 млн на покупку Кейна

Мадридский «Реал» летом 2018 года будет готов предложить «Тоттенхэм Хотспур» £ 177 млн (около € 200 млн) за нападающего Гарри Кейна, утверждает Don Balon. Часть средств на покупку 24-летнего бомбардира сборной Англии может быть получена за счёт продажи «сливочными» Карима Бензема или Гарета Бэйла.
В сезоне-2016/17 Кейн стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, забив 29 мячей в 30 матчах. Он также завоевал награду Ассоциации профессиональных футболистов лучшему игроку сезона АПЛ по версии болельщиков.
Экс-наставник «Тоттенхэма» Шервуд считает, что Кейн может покинуть «шпор»