Экс-наставник «Тоттенхэма» Шервуд считает, что Кейн может покинуть «шпор»

Бывший тренер «Тоттенхэм Хотспур» Тим Шервуд высказал мнение, что нападающий Гарри Кейн в ближайшее время может уйти из своего клуба, если «шпоры» не выиграют трофей в нынешнем сезоне. Недавно главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино сказал, что Кейну не нужны трофеи, чтобы стать игроком топ-уровня.
«Совсем скоро Гарри обратит на себя внимание клубов типа „Барселоны“, „Реала“ или „Манчестер Юнайтед“. Поэтому „Тоттенхэм“ должен выиграть трофей — либо Премьер-лигу, либо Кубок Англии. Только так они удержат в команде Кейна», — цитирует Шервуда Sky Sports.
Почеттино: Кейну не нужны титулы, чтобы быть одним из лучших форвардов в мире