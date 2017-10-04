Конте может сменить Монтеллу на посту главного тренера «Милана»

Наставник «Челси» Антонио Конте может сменить Винченцо Монтеллу на посту главного тренера «Милана» по окончании нынешнего сезона, сообщает Corriere Dello Sport. По данным источника, кандидатура Конте является приоритетной для боссов россонери.
Несмотря на масштабную трансферную кампанию, проведённую минувшим летом, «Милан» не лучшим образом начал сезон. Россонери, набрав 12 очков в 7 турах нынешнего сезона Серии А, занимают 7-е место в турнирной таблице. Лидером чемпионата Италии является «Наполи», набравший 21 очко.
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