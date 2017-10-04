Габигол может покинуть «Бенфику» и вернуться в «Сантос»

Нападающий «Бенфики» Габриэл Барбоза, более известный как Габигол, может покинуть португальскую команду и вернуться в «Сантос», сообщает Football Italia. 21-летний игрок, права на которого принадлежат «Интеру», недоволен своим положением в стане португальского клуба.
В то же время «Сантос» выразил желание вернуть в свои ряды форварда, который уже выступал за бразильский клуб, откуда в 2016 году перешёл в «Интер».
Летом нынешнего года форвард был арендован на год «Бенфикой», в составе которой сыграл всего один матч в чемпионате Португалии.
«Бенфика» арендовала Габигола у «Интера»