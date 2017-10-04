Президент РФС Виталий Мутко посетил тренировку сборной России, которая готовится к товарищескому матчу с командой Южной Кореи, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», и эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени.
10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдёт на «Казань-Арене», её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
Видео приезда Виталия Мутко можно посмотреть на странице Ивана Карпова в «Твиттере».
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