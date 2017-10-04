Пике: много лжи и разговоров обо мне и Рамосе, мы близки и очень хорошо ладим

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике рассказал на пресс-конференции, как он относится к информации по поводу конфликта между ним и защитником «Реала» Серхио Рамосом.
Ранее в СМИ сообщалось, что футболисты поругались на политической почве. Произошло это на фоне референдума о независимости Каталонии. Согласно информации AS, Рамос, выступающий за «Реал», обвинил защитника «Барселоны» в дестабилизации настроения в сборной Испании, которая готовится к матчам отборочной кампании ЧМ-2018 с Албанией (6 октября) и Израилем (9 октября).
«Много лжи и разговоров было обо мне и Рамосе, но мы очень близки и очень хорошо ладим», — сказал Пике.
Пике и Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии