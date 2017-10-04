Кордоба: игроки начинают понимать, что делает Серию А самой сложной лигой в мире

Бывший защитник «Интера» Иван Кордоба выразил мнение, что Серия А является самой сложной в мире лигой.
«Думаю, игроки начинают понимать, что делает Серию А самой сложной в мире лигой. Я сравнивал свои впечатления со многими бывшими товарищами по сборной Колумбии, и они согласились, что это самая сложная лига.
Когда вы играете против „Беневенто“ или „Болоньи“, нужный результат будет под угрозой, если у вас нет правильного отношения к игре. Всем нужно понимать это. Потеря очков с аутсайдерами сводит на нет победы над топ-клубами», — сказал Кордоба в эфире Mediaset Premium.
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