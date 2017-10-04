Кальехон: игроки «Наполи» верят в скудетто

Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон отметил, что игроки команды верят в победу в чемпионате Италии.
«Мы верим в скудетто. Мы надеемся, что это может быть подходящий сезон, но команде еще многое предстоит сделать. Мы должны играть до конца, работать и отдавать 100% своих сил в каждой игре.
Мы считаем, что «Наполи» — сильная команда. Все игроки команды в отличной форме, от вратаря Пепе Рейны и вплоть до последнего игрока на скамейке», — сказал Кальехон в эфире Sky.
«Наполи» выиграл все семь игр в Серии А и лидирует в турнирной таблице.