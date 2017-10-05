Тите: переход Паулиньо в «Барселону» способствовал его прогрессу

Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что полузащитник Паулиньо начал прогрессировать после перехода в «Барселону» из «Гуанчжоу Эвергранд» минувшим летом. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Боливией (5 октября).
«Я думаю, что Паулиньо развивается и поднимает свой уровень. Переход в «Барселону» способствовал его прогрессу. Могу объяснить это тем, что в каталонской команде царит атмосфера поддержки и сотрудничества. У него хорошая интуиция и восприятие игры. Это его лучшие характеристики. Поэтому Паулиньо отлично подходит для «Барселоны», — сказал Тите.
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