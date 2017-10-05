Хавбек «ПСЖ» Рабио рассказал, что хотел бы выступать в чемпионате Англии

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабио признался, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии. При этом французский футболист отметил, что ему с детства нравится «Ливерпуль».
«Я бы хотел получить опыт в какой-нибудь другой стране за пределами Франции. Есть очень много хороших чемпионатов. Я был бы счастлив поиграть в английской Премьер-лиге. Не скажу про какой-то конкретный клуб, но в детстве мне очень нравился „Ливерпуль“, — цитирует Рабио Mirror.
Ранее в СМИ сообщалось, что к 22-летнему игроку проявляет интерес «Интер».
«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Рабио