Гранат: дарить улыбки детям — это самое приятное, что может быть

Защитник «Рубина» и сборной России Владимир Гранат рассказал о встрече с детьми с ограниченными возможностями, отметив, что они — хороший пример того, как нужно добиваться своих целей.
«Дети особенные, мы рады участвовать в таких акциях. Дарить улыбки детям — это самое приятное, что может быть. Такие моменты трогают, непросто встречаться с такими ребятами, потому что мы все взрослые люди, у которых есть дети. Но они для нас — хороший пример того, как нужно добиваться своих целей.
То, что мы живём с другими спортсменами, никак не сказывается на подготовке. Мы с ними почти не пересекаемся, только пару раз в бане встретились. Там все равны!
Каждый поединок важен, будем стараться. Мы пока не просматривали соперника. Думаю, тренер нам всё расскажет. Про Корею я мало что знаю, помню лишь то, что играли с ними на чемпионате мира», — передаёт слова Граната корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.