Армения – Польша: онлайн-трансляция матча начнётся 5 октября в 19:00

5 октября в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между национальными командами Армении и Польши (группа Е). Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Армения – Польша.
Встречу 05.09.2017 рассудит бригада арбитров из Словении во главе с рефери Матеем Югом.
Ранее команды встречались между собой шесть раз: в четырёх матчах победу одержала сборная Польши, один раз была зафиксирована ничья (1:1), и один раз победила сборная Армении (1:0). Последний раз команды встречались 11 октября 2016 года в Варшаве, встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу поляков. В рейтинге ФИФА Польша находится на шестом месте, тогда как Армения – на 83-м месте.