Дания со счётом 4:0 разгромила Польшу, Румыния вырвала победу у Армении

Сборная Дании разгромила команду Польши в матче седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась со счётом 4:0.
Голами в составе датчан отметились Томас Делейни, Кристиан Эриксен, Николай Йоргенсен и Андрес Корнелиус.
В параллельном матче группы Е сборная Румынии вырвала победу у Армении (1:0) благодаря мячу Александру Максима на 91-й минуте.
Турнирное положение в группе Е: 1. Польша – 16 очков (7 матчей); 2. Черногория – 13 (7); 3. Дания – 13 (7); 4. Румыния – 9 (7); 5. Армения – 6 (7); 6. Казахстан – 2 (7).