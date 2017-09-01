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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Дания со счётом 4:0 разгромила Польшу, Румыния вырвала победу у Армении

1 сентября 2017, пятница. 23:38 Футбол

Сборная Дании разгромила команду Польши в матче седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась со счётом 4:0.

Голами в составе датчан отметились Томас Делейни, Кристиан Эриксен, Николай Йоргенсен и Андрес Корнелиус.

В параллельном матче группы Е сборная Румынии вырвала победу у Армении (1:0) благодаря мячу Александру Максима на 91-й минуте.

ЧМ-2018 - Европа. Группа E. 7-й тур
01 сентября 2017, пятница. 21:45 МСК
Дания
4 : 0
Польша
1:0 – Делейни – 15, 2:0 – Корнелиус – 42, 3:0 – Йоргенсен – 59, 4:0 – Эриксен – 79
ЧМ-2018 - Европа. Группа E. 7-й тур
01 сентября 2017, пятница. 21:45 МСК
Румыния
1 : 0
Армения
1:0 – Максим – 90+1
Удаления: нет – Восканян, 54

Турнирное положение в группе Е: 1. Польша – 16 очков (7 матчей); 2. Черногория – 13 (7); 3. Дания – 13 (7); 4. Румыния – 9 (7); 5. Армения – 6 (7); 6. Казахстан – 2 (7).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Армении - Футбол Сборная Дании - Футбол Сборная Польши — Футбол Сборная Румынии — Футбол
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