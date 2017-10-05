Карадениз организовал благотворительный обед для жертв репрессий и инвалидов

Полузащитник казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз в рамках Декады пожилых людей организовал благотворительный обед для 70 пожилых людей Общества реабилитированных Приволжского района Казани, подвергшихся политическим репрессиям в послевоенные годы, а также для инвалидов и подопечных фонда «Закят». Собравшихся накормили блюдами татарской кухни, а Духовное управление мусульман угостило пожилых людей водой из священного источника Зам-Зам, расположенного в Мекке, сообщают «Вести «Камаза».
Отметим, что в декабре 2016 года турецкий футболист оплатил еду 50 нуждающимся. В июне того же года Карадениз начал строительство мечети.
«Мечеть, строительство которой я оплачиваю, принадлежит не мне. Она принадлежит верующим. Даже когда я уеду, она останется для всех мусульман ради аллаха», — сказал Карадениз.