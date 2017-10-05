Бушманов: ничего сверхъестественного в сборной Австрии я не увидел

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификационного раунда чемпионата Европы 2019 года с Австрией. Матч состоится 6 октября и пройдёт на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 15:00 мск.
«Все понимают, что предстоят важнейшие матчи с прямыми конкурентами. Мы готовимся соответствующим образом. Сложно сказать, кто в матче с австрийцами фаворит. Как минимум шансы равны. Плюс мы играем дома, за счёт этого у нас должно быть преимущество. У ребят хорошее и состояние, и настроение. Все готовы играть. Настраиваемся на победу — на неё и рассчитываем. Понимаем, что матч будет непростым.
В Европе все играют примерно в один футбол: хотят играть компактно, агрессивно, быстро переходить из обороны в атаку. У нас такие же требования. Ничего сверхъестественного в сборной Австрии я не увидел. Да, это хорошо обученная команда, но такая же, как и у нас», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
После двух сыгранных матчей в активе сборной России 4 очка и второе место в 7-й группе. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».