Бушманов назвал итоговый состав сборной России U21 на матчи с Австрией и Сербией

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал итоговый состав команды на отборочные матчи молодёжного чемпионата Европы-2019 c Австрией (6 октября, Москва, стадион «Октябрь», 15.00) и Сербией (10 октября, Нови Сад, стадион «Караджордже», 20.00 мск).
Подготовку к предстоящим матчам молодежная сборная России начнет 2 октября. Всего в окончательный состав команды вошли 23 футболиста.
Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).
Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Никита Калугин («Динамо» Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба — «Спартак-2» Москва), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба — «Краснодар-2»), Никита Чернов («Урал» Екатеринбург), Павел Шакуро («Тюмень»).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба — «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Рифат Жемалетдинов («Рубин» Казань), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов» Ростов-на-Дону), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Даниил Фомин («Олимпиец» Нижний Новгород).
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба — ЦСКА Москва), Георгий Мелкадзе («Тосно» Ленинградская область).
Молодёжная сборная России по итогам жеребьевки попала в седьмую отборочную группу ЧЕ-2019 U-21 вместе со сборными Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара. 31 августа россяине сыграли в Москве вничью со сборной Армении 0:0, а 5 сентября в Туле обыграли команду Гибралтара со счетом 3:0.