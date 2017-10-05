Ругани не поможет сборной Италии в матче с Македонией

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Даниэле Ругани не поможет своей национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Македонией. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Premium Sport.
Ругани получил травму на тренировке. В ходе обследования у 23-летнего футболиста диагностирован вывих пальца. Не исключено, что Ругани успеет восстановиться к матчу с Албанией. Встреча состоится 9 октября.
Матч Италия – Македония состоится 6 октября и пройдёт в Турине. Начало – в 21:45 мск.
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