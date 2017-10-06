Гол Алексиса Санчеса принёс Чили победу над Эквадором в квалификации ЧМ-2018

Сборная Чили значительно улучшила свои шансы на попадание в финальную стадию чемпионата мира 2018 года. В матче 17-го тура отборочного турнира чилийцы обыграли Эквадор. Встреча прошла на стадионе «Монументаль Давид Арельяно» в Сантьяго и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились Эдуардо Варгас (22-я минута) и Алексис Санчес (85). За эквадорцев гол забил Ромарио Ибарра (84).
Чилийцы после этой победы набрали 26 очков и делят 3-4 места в турнирной таблице с Колумбией. Эквадор (20 очков) потерял все шансы поехать на чемпионат мира в Россию.
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