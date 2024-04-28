Гришин: не знаю, кто увидел в «Балтике» хороший футбол. Федотов решит всё в пользу ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ-2023/2024 между армейцами и калининградской «Балтикой». Игра состоится сегодня, 28 апреля, и начнётся в 21:30 мск.

«Я не видел, чтобы «Балтика» показывала какой-то фееричный футбол. У них схема игры простая: длинные передачи, подбор и давление. Я не знаю, кто увидел в «Балтике» хороший футбол, но я его пока не вижу. То, что ЦСКА потерпел неудачу в двух последних матчах, будет психологически тяжело для команды, плюс армейцы играют на выезде. Но я думаю, что Федотов решит в этом матче всё в свою пользу, потому что качество футболистов в ЦСКА повыше.

Какая может быть у ЦСКА ротация, если люди пропускают матчи из-за дисквалификаций? Возможно, с первых минут появится Лукин, который неплохо сыграл со «Спартаком». Состав у армейцев плюс-минус будет такой же, как в дерби, но в линии нападения могут быть какие-то передвижки.

Ничего нет страшного в том, что матчи проходят так часто. Мы так же играли, и никто не плакал. Раньше были в еврокубках и играли по два матча в неделю, а сейчас пишут, что у команд тяжёлый график. Тогда не надо играть в футбол! Вы же прошли предсезонную подготовку. Плюс лучше играть, чем тренироваться, ведь через матчи набираете форму и сыгрываетесь», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 25 туров чемпионата России «Балтика» набрала 23 очка и занимает 15-е место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА заработал 38 очков и располагается на седьмой строчке.