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«Енисей» вырвал ничью в матче 30-го тура Первой лиги с «Волгарём»

«Енисей» вырвал ничью в матче 30-го тура Первой лиги с «Волгарём»
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Завершился матч 30-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и астраханский «Волгарь». Команды играли на стадионе «Центральный» (Красноярск). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Чембулатовым. Матч закончился ничьей со счётом 1:1.

Россия - Мелбет Первая лига . 30-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 1
Волгарь
Астрахань
0:1 Лесников – 44'     1:1 Хозин – 90+2'    

Счёт в игре на 44-й минуте открыл с пенальти нападающий астраханцев Дмитрий Лесников. Красноярской команде удалось уйти от поражения после гола защитника Владимира Хозина в компенсированное время.

«Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 29 матчей. «Волгарь» после этой игры находится на 17-й строчке, заработав 27 очков.

В следующем туре красноярцы 4 мая на выезде сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком». В этот же день «Волгарь» будет играть в гостях с махачкалинским «Динамо».

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