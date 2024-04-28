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«Ахмат» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск

«Ахмат» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 28 апреля, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и «Пари НН». Команды сыграют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды играли друг с другом в августа прошлого года. Тогда в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сильнее оказался «Пари НН», обыгравший грозненцев со счётом 2:0. Забитыми мячами в составе нижегородцев отметились Эдгар Севикян и Тимур Сулейманов. По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» после 25 проведённых матчей располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-ю строчку. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам аналогичного количества матчей.

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