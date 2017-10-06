Сересо считает, что Ф. Торресу пока рано думать о завершении карьеры

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо считает, что нападающему команды Фернандо Торресу пока рано думать о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Сересо уверен, что 33-летний Торрес мог бы продолжить выступление и по окончании нынешнего сезона. Правда, он не уверен, что Торрес будет играть в «Атлетико».
«Даже если бы люди считали, что Торрес в том возрасте, чтобы думать о завершении карьеры, я сам полагаю, что он может играть ещё один сезон. Не знаю, будет ли он делать это в «Атлетико» или в другой команде, но Фернандо может играть», — цитирует Сересо Marca.
Контракт Торреса с «Атлетико» в силе до лета 2018 года.