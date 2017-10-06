Вальдано: Бэйл нуждается в игровой практике, но постоянно начинает с нуля

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Гаретом Бэйлом. Футболист сборной Уэльса выбыл из строя из-за травмы икроножной мышцы на один месяц.
«Эта ситуация является для Бэйла мучением. Это футболист, нуждающийся в постоянной игровой практике. Однако он всё время начинает с нуля. А это усложняет ему веру в собственные силы. Тем более когда есть молодые игроки, благодаря которым отсутствие Бэйла на поле стало менее заметным», — приводит слова Вальдано Marca.
Бэйл выбыл из строя на один месяц из-за травмы икроножной мышцы