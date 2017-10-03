Бэйл выбыл из строя на один месяц из-за травмы икроножной мышцы

Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл выбыл из строя на один месяц, информирует Marca. Валлиец пропустит данный срок из-за травмы икроножной мышцы голени, которую он получил на прошлой неделе в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).
Ранее стало известно, что Бэйл не поможет сборной Уэльса в октябрьских матчах квалификации на чемпионат мира 2018 года с Грузией и Ирландией.
В текущем сезоне Бэйл провёл пять матчей в испанской Примере и забил два гола.