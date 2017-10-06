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Хави: кажется, Рауля сделали виновником того, что сборная Испании не побеждала

6 октября 2017, пятница. 09:01 Футбол

Бывший полузащитник сборной Испании Хави Эрнандес адресовал слова похвалы экс-футболистам национальной команды Раулю и Фернандо Йерро. Хави отметил, что оба отличались образцовым поведением в сборной.

«Йерро и Рауль всегда относились очень хорошо к нам, молодым футболистам. Они были великими капитанами сборной Испании. Но Арагонес хотел иметь в своём распоряжении более скоростных игроков в атакующих действиях и на контратаках. И кажется, что в конце Рауля сделали виновником того, что сборная Испании не побеждала», — приводит слова Хави Marca.

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Арагонес отказался от услуг Рауля перед чемпионатом Европы 2008 года, на котором команда стала обладателем титула. За это решение тренера перед турниром многие критиковали.

Арагонес: Рауль не согласился со мной, но решения принимал я
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Луис Арагонес Рауль Гонсалес Фернандо Йерро Хави
Новости. Футбол
6 октября 2017, пятница
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