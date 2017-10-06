Рауш: в сборной в основном называют Костей, но некоторые Кокой, как в Германии

Защитник «Кёльна» Константин Рауш, который в составе сборной России готовится к товарищеским матчам с командами Южной Кореи и Ирана, рассказал, как проходит адаптация в стане национальной команды
«Мне позвонил Станислав Черчесов и пригласил. Было очень приятно, я действительно давно ждал этого и обрадовался, что получил вызов, будучи в хорошей форме после отличной предсезонной подготовки в клубе. Думаю, на том сборе я выглядел неплохо, удачно сыграл в контрольной игре, так что всё сложилось как нельзя лучше. Поначалу в Москве, конечно, было немного непривычно — новые партнёры, из которых я знал только Романа Нойштедтера, нужно было говорить только по-русски и так далее. Но через пару дней всё было уже в порядке.
И тренеры, и партнёры меня хорошо приняли, и сейчас я приехал с очень хорошим настроением. Тогда в команде было много кандидатов в сборную, сейчас чуть другой состав, но многих я уже знаю. Мне очень нравится атмосфера в команде, так что — да, могу сказать, что это уже и моя команда. Надеюсь, что и на поле мы сыграемся.
В сборной мы говорим только по-русски. Конечно, хорошо, что рядом есть Рома Нойштедтер, который может подсказать, если какое-то слово или выражение мне непонятно, но и с ним мы стараемся говорить на русском. Да я и сам ощущаю, что с каждым днём увереннее чувствую себя в плане языка. В сборной пока в основном Костей называют, но некоторые уже Кокой, как в Германии", — цитирует Рауша официальный сайт УЕФА.