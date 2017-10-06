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Коноплянка: скорее всего, я никогда не стану классным защитником

6 октября 2017, пятница. 10:19 Футбол

Полузащитник «Шальке-04» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о своих оборонительных навыках, а также поведал, как у него обстоят дела с изучением немецкого языка.

«Знаю слова «направо», «налево», «вперёд», «назад» – всё во время вождения автомобиля. Последнее слово пригодилось мне и в футболе. Я знаю, что когда тренер кричит «zurück», я должен бежать назад. Меня критиковали за то, что я недостаточно отрабатываю в обороне, и должен признать, что эта критика не была беспочвенной. Скорее всего, я никогда не стану классным защитником, но мои оборонительные навыки определённо улучшились. Теперь я точно знаю, какие передо мной стоят задачи.

Если бы я мог говорить на немецком или английском так же свободно, как на русском или украинском, я бы со всеми общался намного больше. К счастью, практически со всеми в «Шальке» я нахожу общий язык, общаясь на английском. Уже несколько недель я занимаюсь с репетитором по немецкому и уже многое понимаю. Доменико Тедеско прикладывает столько усилий, чтобы говорить на разных языках, поэтому мы, игроки, тоже должны стараться.

С Матией Настасичем у нас похожий менталитет. В раздевалке бывает весело благодаря и другим игрокам. Когда Пабло Инсуа, Франко Ди Санто и Коке Морено входят в кураж, то заставить их замолчать очень сложно. Иногда я думаю, что сейчас кто-то точно запульнёт в них бутсой. Хорошее настроение в команде очень важно. Это не означает, что мы относимся к своей работе несерьёзно. Просто так нам удаётся расслабиться, на поле мы и без того находимся под сильным давлением», – написал Коноплянка в „Фейсбуке“.

Коноплянка: во входе на стадион по паспортам не вижу проблемы для болельщиков
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Шальке-04 Евгений Коноплянка
Новости. Футбол
6 октября 2017, пятница
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