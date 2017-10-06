Мутко: идею видеоповторов поддерживаю, но это не простой вопрос

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о возможном введении видеоповторов в российском чемпионате, отметив, что поддерживает эту идею.
«По видеоповторам вам к Сан Санычу (Алаеву. — Прим. «Чемпионата»). Он объяснит, на каком этапе мы находимся. Я в целом идею поддерживаю, но это не такой простой вопрос», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Ранее стало известно, что российская Премьер-Лига выступила за введение видеоповторов. Такое решение было принято в ходе заседания правления РФПЛ, которое состоялось 4 октября.
РФПЛ выступила за введение видеоповторов