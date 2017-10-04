РФПЛ выступила за введение видеоповторов

Правление российской футбольной Премьер-Лиги выступило за введение видеоповторов. Такое решение было принято в ходе заседания правления РФПЛ, которое состоялось 4 октября, сообщает «Спорт-экспресс».
Ранее президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, говоря о введении видеоповторов, заявил, что это очень недешёвое удовольствие, но в России к этому готовы.
По словам Мутко, одна система стоит $ 1,2 млн на стадион, а её эксплуатация — $ 100 тыс. в год.
Почему РФПЛ нужны видеоповторы
Спор о необходимости введения видеоповторов – это спор привычки с будущим, которое уже наступило.