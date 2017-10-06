Хайнкес: «Бавария» в моём сердце. Будь это любой другой клуб, я бы не вернулся

72-летний футбольный специалист Юпп Хайнкес, назначенный новым главным тренером «Баварии», прокомментировал возвращение в мюнхенский клуб.
«Бавария» в моём сердце. Будь это любой другой клуб, я бы не вернулся. Вместе с командой тренеров мы сделаем всё для того, чтобы команда вскоре снова начала демонстрировать успешный футбол. Я в предвкушении предстоящей работы», — цитирует Хайнкеса официальный сайт «Баварии».
Контракт рассчитан до 30 июня 2018 года. Хайнкес приступит к работе 9 октября.
Ассистентами Хайнкеса станут Петер Херманн и Херманн Герланд. Херманн до недавнего времени был ассистентом главного тренера «Фортуны» (Дюссельдорф), выступающей во второй Бундеслиге. Герланд, который в данный момент занимает пост руководителя молодёжной академии «Баварии», оставит свою должность ради работы в тренерском штабе Хайнкеса.
В 2013 году Хайнкес объявил о завершении тренерской карьеры, после того как выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Германии.