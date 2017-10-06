Полузащитник «Зенита» Капленко отказался от выступления за Беларусь

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что петербургский клуб и полузащитник сине-бело-голубых Кирилл Капленко не нарушали правил Международной федерации футбола, 18-летний футболист, имеющий российское гражданство, написал письмо с отказом от выступления за белорусские сборные.
Ранее пресс-атташе Белорусской федерации футбола Александр Алейник заявил, что федерация направит жалобу в ФИФА на Капленко и «Зенит» в случае, если игрок не явится на сбор молодёжной сборной Беларуси.
«Причём здесь игрок и футбольный клуб „Зенит“? У Капленко есть российское гражданство, и он вправе выбирать, за какую сборную выступать. Он написал письмо Белорусской федерации футбола, что не собирается играть за сборную Беларуси. Никаких нарушений с точки зрения регламента ФИФА нет», — приводит слова Фурсенко ТАСС.