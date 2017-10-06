Гаго, несмотря на серьёзную травму, хотел продолжать играть в матче с Перу

Полузащитник сборной Аргентины Фернандо Гаго хотел продолжать играть в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Перу, несмотря на серьёзную травму.
31-летний футболист «Бока Хуниорс» вышел на замену на 60-й минуте, но несколько минут спустя был вынужден покинуть поле из-за повреждения.
«Мне всё равно. Позвольте мне играть», – говорил Гаго врачам, когда они оказывали ему помощь на кромке поля.
Полузащитник вернулся на поле, но уже на 66-й минуте был заменён. Матч, напомним, завершился нулевой ничьей.
У Гаго диагностирован разрыв передней крестообразной связки и внутренней боковой связки правого колена.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Dugout.
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