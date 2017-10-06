Игрок сборной Аргентины Гаго из-за травмы выбыл из строя на 6-8 месяцев

Тренерский штаб и болельщики сборной Аргентины получили плохую новость, касающуюся полузащитника команды Фернандо Гаго, сообщает Ole.
Футболист «Боки Хуниорс» получил травму крестообразных связок колена в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с национальной командой Перу, сделав неудачное движение ногой. Гаго сам сказал наставнику «альбиселесте» Хорхе Сампаоли и нападающему Лионелю Месси, что у него травма колена. Впоследствии медицинское обследование подтвердило правоту слов бывшего игрока мадридского «Реала».
Аргентинская сборная встречалась с перуанцами на своём поле, матч закончился нулевой ничьей.
Сампаоли: если сыграем, как сегодня, победим в последнем матче сборную Эквадора