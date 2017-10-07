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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Мексика добыла волевую победу над Тринидадом и Тобаго в квалификации ЧМ-2018

7 октября 2017, суббота. 06:41 Футбол

Сборная Мексики одержала непростую победу над командой Тринидада и Тобаго в матче квалификационного раунда чемпионата мира — 2018. Встреча состоялась в Мехико и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд на 66-й минуте благодаря голу Шагдона Винчестера. Ирвин Лосано на 78-й минуте сравнял счёт, Хавьер Эрнандес (88-я минута) забил второй гол хозяев, а точку в матче поставил Эктор Эррера (90+4).

Сборная Мексики набрала 21 очко и закрепилась на первом месте в отборочной группе Северной Америки. Тринидад и Тобаго (3 очка) замыкает турнирную таблицу.

ЧМ-2018 - Северная Америка. 5-й раунд. 9-й тур
07 октября 2017, суббота. 04:30 МСК
Мексика
3 : 1
Тринидад и Тобаго
0:1 – Винчестер – 66, 1:1 – Лосано – 78, 2:1 – Эрнандес – 88, 3:1 – Эррера – 90+4
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Мексики — Футбол Сборная Тринидада и Тобаго — Футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
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