Мексика добыла волевую победу над Тринидадом и Тобаго в квалификации ЧМ-2018

Сборная Мексики одержала непростую победу над командой Тринидада и Тобаго в матче квалификационного раунда чемпионата мира — 2018. Встреча состоялась в Мехико и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Гости вышли вперёд на 66-й минуте благодаря голу Шагдона Винчестера. Ирвин Лосано на 78-й минуте сравнял счёт, Хавьер Эрнандес (88-я минута) забил второй гол хозяев, а точку в матче поставил Эктор Эррера (90+4).
Сборная Мексики набрала 21 очко и закрепилась на первом месте в отборочной группе Северной Америки. Тринидад и Тобаго (3 очка) замыкает турнирную таблицу.
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