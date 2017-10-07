Дубль Алтидора помог сборной США разгромить Панаму

Сборная США одержала разгромную победу над соперниками из Панамы в матче квалификационного раунда чемпионата мира — 2018. Игра в Орландо завершилась со счётом 4:0.
Кристиан Пулишич вывел хозяев вперёд на 8-й минуте после передачи Жози Алтидора, а следом сам Алтидор стал автором гола, воспользовавшись передачей Пулишича. Перед свистком на перерыв форвард оформил дубль, реализовав пенальти. В середине второго тайма Бобби Вуд установил окончательный результат, забив четвёртый мяч американцев.
Таким образом, сборная США сместила соперников из Панамы с третьей строчки в отборочной группе Северной Америки и теперь опережает коллектив Эрнана Гомеса на два очка.