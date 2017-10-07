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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Беларусь – Нидерланды: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

7 октября 2017, суббота. 13:00 Футбол

Сегодня, 7 октября, в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» состоится матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Беларуси и Нидерландов.

Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Беларусь – Нидерланды.

Встречу 7.10.2017 рассудит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Ранее команды встречались семь раз. В пяти матчах нидерландская сборная была сильнее, и дважды выигрывала сборная Беларуси.

Последний раз команды встречались 7 октября 2016 — сборная Нидерландов на своём поле одержала крупную победу со счётом 4:1.

Ознакомиться с турнирной ситуацией в группе A можно на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Беларуси — Футбол Сборная Нидерландов - Футбол Анонс
Новости. Чемпионат мира 2018
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