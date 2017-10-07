Беларусь – Нидерланды: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 7 октября, в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» состоится матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Беларуси и Нидерландов.
Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Беларусь – Нидерланды.
Встречу 7.10.2017 рассудит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.
Ранее команды встречались семь раз. В пяти матчах нидерландская сборная была сильнее, и дважды выигрывала сборная Беларуси.
Последний раз команды встречались 7 октября 2016 — сборная Нидерландов на своём поле одержала крупную победу со счётом 4:1.
Ознакомиться с турнирной ситуацией в группе A можно на «Чемпионате».