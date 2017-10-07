Кононов: чемпионат стал сложнее, просто так ни у какого соперника не выиграешь

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов в интервью клубной пресс-службе рассказал о подготовке к матчу 13-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится в Грозном 13 октября, о состоянии полузащитника Олега Иванова, а также выразил мнение, что чемпионат России стал сложнее.
«План такой же, как был в прошлую паузу, — будем чередовать двухразовые тренировки с одноразовыми. Нагрузка будет достаточно высокой, но это нужно, потому что впереди очень серьёзные отрезок, надо хорошо подготовиться. Решили воздержаться от матчей, провести между собой спарринг-игры, где будем ставить тактические задачи в каждом отрезке из проведённого времени на поле.
Надеюсь, что за это время мы подтянем функциональные качества Олега Иванова. Ждём, что он будет готов и начнёт играть.
Моё впечатление, что чемпионат стал сложнее. Команды достаточно усилились, даже те, которые вышли из первой лиги в высшую. Эти команды очень серьёзную конкуренцию создают. В этом году просто так ни у какого соперника не выиграешь. Сложно будет играть на протяжении всего чемпионата. Каждая команда ставит задачу и борется до последних секунд", — заявил наставник «Ахмата».