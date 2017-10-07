Созин: жалко, что Черчесову не удаётся собрать всех лидеров российских клубов

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин в преддверии товарищеского матча Россия – Южная Корея поделился мнением о составе национальной команды.
«Думаю, до чемпионата мира сборная сыграет не больше четырёх матчей. Называются Аргентина, Бразилия. И это уже топовые соперники, с которыми наша команда встретится перед турниром. Мы видели разные составы. Больше экспериментов нет, да их и не было, просто мы заставляли Черчесова проверять игроков. Писали петиции, которые подписывали миллионы человек. Всё, что можно было проверить и показать футбольному сообществу, он показал.
Хотелось бы, чтобы наша молодая в плане футбольного возраста поросль – Головин, Миранчук, Кокорин, Фернандес, Смолов – вышли вместе, чтобы посмотреть на них. Но опять не получается. Выбыли Дзагоев и Головин. Жалею лишь об одном – что Черчесову не удаётся собрать всех лидеров российских клубов. Хочется, чтобы сегодня сборная уже показала игру от ножа, на эмоциях. Чтобы продемонстрировали, что было наработано за эти два года Черчесовым.
Предстоящую игру ни в коем случае нельзя сравнивать с той, что была на чемпионате мира 2014 года. Это было в прошлой жизни. В этом нет никакого смысла. Разные команды, футболисты и тренеры. На чемпионате мира была совершенно другая сборная России, с другой философией. Её больше не будет. Надо поблагодарить тех людей и двигаться дальше», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Южная Корея. Начало встречи — в 17:00 мск.