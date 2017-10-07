«Зенит» выразил соболезнования родным и близким Константина Сарсании

«Зенит» подтвердил, что спортивный директор клуба Константин Сарсания скоропостижно скончался на 50-м году жизни.
«Константин Сергеевич Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиге Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер».
После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах. В 2006 году был приглашен в «Зенит» на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в РФС советником по спортивным вопросам президента РФС.
В 2017-м Константин Сарсания вернулся в «Зенит». Константин Сергеевич помог сине-бело-голубым собрать команду, которая впервые в российской истории «Зенита» выиграла чемпионство и которая завоевала два европейских трофея — Кубок и Суперкубок УЕФА. Константин Сарсания запомнится всем, кто его знал, как открытый, позитивный и дружелюбный собеседник, большой профессионал и отличный человек.
«Зенит» выражает соболезнования родным и близким Константина Сарсании», — сообщается на сайте клуба.