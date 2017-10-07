Пономарёв: от такой команды, как Южная Корея, нельзя пропускать два

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал итоги контрольного матча между сборными России и Южной Кореи, в котором россияне одержали победу (4:2).
«Было бы 4:0 – совсем другое дело. Что они в конце расслабились? Нельзя два мяча пропускать с такой командой. Хотя и корейцы не так плохи были. В первом тайме они даже превосходили нас: и по технике, и по тактике, и по скорости мышления. И гол Смолова в конце первого тайма очень кстати пришёлся. Можно сказать, что нам там повезло, потому что это не наигранная комбинация. Просто так получилось.
Сейчас говорят, что команда – на подъёме, что всё в порядке, но до порядка ещё далеко. Есть некоторая расслабленость. Наши подумали, что можно перестать играть», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.