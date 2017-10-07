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Пономарёв: от такой команды, как Южная Корея, нельзя пропускать два

7 октября 2017, суббота. 19:41 Футбол

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал итоги контрольного матча между сборными России и Южной Кореи, в котором россияне одержали победу (4:2).

«Было бы 4:0 – совсем другое дело. Что они в конце расслабились? Нельзя два мяча пропускать с такой командой. Хотя и корейцы не так плохи были. В первом тайме они даже превосходили нас: и по технике, и по тактике, и по скорости мышления. И гол Смолова в конце первого тайма очень кстати пришёлся. Можно сказать, что нам там повезло, потому что это не наигранная комбинация. Просто так получилось.

Сейчас говорят, что команда – на подъёме, что всё в порядке, но до порядка ещё далеко. Есть некоторая расслабленость. Наши подумали, что можно перестать играть», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
7 октября 2017, суббота
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