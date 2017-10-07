«Локомотив»: Сарсания познавал футбол и реализовывал себя в разных качествах

«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании, который сегодня ушёл из жизни в возрасте 49 лет.
«Сегодня на 50-м году жизни скоропостижно скончался Константин Сарсания. Как человек разносторонний, он познавал футбол и реализовывал себя в разных качествах — игрока, агента, тренера, функционера. Его часто называли лучшим в своём деле.
В этом году Константин Сарсания стал спортивным директором «Зенита». Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Константина Сергеевича, футбольному клубу «Зенит», — говорится на сайте «Локомотива».
Уткин: уход Сарсании — беда нашего футбола, он был лучшим в своём деле