Уткин: уход Сарсании — беда нашего футбола, он был лучшим в своём деле

Футбольный комментатор Василий Уткин выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании, который сегодня ушёл из жизни в возрасте 49 лет.
«Безвременный уход Константина Сарсании — ужасная личная потеря и очень драматичная беда нашего футбола. Он был лучшим в своем деле. Очень жаль», — написал Уткин в «Твиттере».
Константин Сергеевич Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиге Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер». После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах.
«Зенит» выразил соболезнования родным и близким Константина Сарсании