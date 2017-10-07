Данни: ещё вчера я говорил с Сарсанией по телефону… Шок!

Экс-полузащитник «Зенита» Мигел Данни, выступающий за пражскую «Славию», выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании, который сегодня ушёл из жизни в возрасте 49 лет.
«К сожалению, человек, которому я обязан переходом в „Зенит“, умер. Ещё вчера я говорил с ним по телефону… Я шокирован!» — написал Данни в «Инстаграме».
Константин Сергеевич Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиге Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер». После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах.
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