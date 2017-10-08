Адвокат: трудно представить, что сегодня кто-то может проиграть со счетом 0:8

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат после победы над Беларусией (3:1) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что его команда все еще сохраняет шансы на выход на мундиаль. Швеция победила Люксембург со счетом 8:0, в заключительном матче «оранжевым» для выхода в стыки надо обыграть шведов с разницей в 7 мячей.
«Конечно, это очень неожиданный результат. Трудно представить, что сегодня на международном уровне кто-то может проиграть с таким счетом. Тем не менее мы понимали, что надо выходить и играть. К счастью, победили. Теперь будем готовиться к матчу со шведами в Амстердаме. Шансы пробиться на чемпионат мира еще сохраняются.
Выпустив Депая, перешли на схему 4-2-4 и имели несколько хороших моментов. Если бы их реализовали, то игра могла бы направиться в совсем другое русло. Но у нас не вышло, а белорусов счет 0:1 провоцировал идти вперед и отыгрываться. В итоге мы все-таки победили, хотя и провели не лучший свой матч», — цитирует Адвоката «Прессбол».