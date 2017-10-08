Тренер Литвы Янкаускас: чтобы остановить Кейна, нужно не пустить его на стадион

Главный тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас в преддверии встречи с соперниками из Англии в рамках отборочного цикла чемпионата мира — 2018 поделился рецептом противодействия атакующему потенциалу лидеру нападения англичан Гарри Кейна.
«Первым делом план состоит в том, чтобы не пустить его на стадион», — пошутил специалист на предматчевой пресс-конференции.
«Мы знаем, что он пребывает в потрясающей форме, поэтому должны уделять ему много внимания и использовать всё возможное против такой машины по поставке голов», — цитирует Янкаускаса издание Daily Mail.
Встреча сборный Литвы и Англии состоится сегодня, 8 октября, в Вильнюсе, и начнётся в 19:00 мск.
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