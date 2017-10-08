Венгер: не знаю, кто заменит меня в «Арсенале». Это работа руководства

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что его преемника должно выбрать руководство лондонского клуба.
Ранее сообщалось, что уволенный из «Баварии» итальянский специалист Карло Анчелотти заинтересован в работе с «Арсеналом».
«Я не знаю, кто заменит меня в «Арсенале». Когда ты являешься тренером клуба, то должен работать так, будто ты здесь навсегда. Это работа требует полной приверженности.
Я также считаю, что футбольный клуб функционирует, когда каждый хорошо выполняет свою работу. Моя работа — подготовить команду к следующему матчу и отвечать за техническую политику в клубе.
Работа руководства — выбрать следующего тренера. Я не хочу делать работу руководства», — приводит слова Венгера Goal со ссылкой на beIN Sports.
Венгер: в последние недели «Арсенал» словно стал другой командой