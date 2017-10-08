П. Гусев: «Крылья Советов» уже одной ногой в Премьер-Лиге

Главный тренер «Факела» Павел Гусев поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» в матче 17-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Поздравляю наших болельщиков с победой. Благодарю ребят за игру. Сегодня были проблески той команды, которую хотелось бы видеть. С самоотдачей, подкреплённой игрой. Игра была хорошая с нашей стороны. Соперник – один из лидеров, который уже одной ногой в Премьер-Лиге, а мы шли на последнем месте. Это угнетало, и мы постарались вывести игроков из угнетённого состояния.
Использовали высокий прессинг, а это очень энергозатратная работа, требующая много физических сил. Но мы выдержали весь матч. Во втором тайме знали, что волжане пойдут в атаку и захотят отыграться. Мы уповали на контратаки. И создали моменты», — цитирует тренера сайт ФНЛ.