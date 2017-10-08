Янссен: если Швеция смогла победить Люксембург 8:0, то и Нидерланды могут

Нападающий сборной Нидерландов Винсент Янссен выразил мнение, что его национальная команда ещё имеет шансы выйти на чемпионат мира 2018 года. Голландцы идут на третьем месте в группе А, и для выхода в стыковые матчи им надо побеждать сборную Швеции в последнем туре с разницей в семь мячей.
«Если выиграем с крупным сч\том, то сохраним шансы попасть на ЧМ-2018. Если Швеция смогла победить Люксембург 8:0, то и мы можем.
Нельзя терять веру. Надо продолжать идти вперёд и делать всё возможное», — цитирует Янссена NOS.
Ван Дейк: у сборной Нидерландов есть шансы в матче со Швецией