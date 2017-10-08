Камеш: игра с «Ахматом» была самой лёгкой для «Енисея» за последнее время

Полузащитник «Енисея» Владимир Камеш сравнил уровень футбола в ФНЛ и РФПЛ.
«Вполне логично, что уровень Премьер-Лиги выше, хотя в недавних матчах Кубка России большая часть клубов РФПЛ проиграла командам из низших лиг. Конечно, мы можем сказать, что команды Премьер-Лиги не играли в сильнейших составах, но, к примеру, „Ахмат“ прилетел к нам со всеми лучшими игроками, а мы обыграли их со счётом 3:0. Премьер-Лига, конечно, сильнее, но ФНЛ — своеобразный турнир. Перелёты здесь очень непростые.
Честно говоря, игра с «Ахматом» была самой лёгкой за последнее время. Конечно, они насыщали зону перед штрафной, но нам было довольно легко создать момент у ворот соперника. А вот ФНЛ… Тут даже аутсайдеры могут агрессивно прессинговать по всему полю. В ФНЛ команды часто не позволяют друг другу играть, борьбы порой больше, чем футбола. В то же время я не думаю, что ФНЛ намного слабее, чем Премьер-Лига», — цитирует игрока Sportacentrs.