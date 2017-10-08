Сборная Словакии опередила Шотландию и заняла второе место в группе F

Сборная Англии выиграла у команды Литвы в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Вильнюсе на стадионе «LFF — Ветра» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На исходе получаса игры Деле Алли принял мяч в штрафной после передачи Гарри Кейна Кейна, а Овидиус Вербицкас задел его по ноге. Кейн с пенальти сильно пробил в левый нижний угол, мяч срикошетил от штанги и пересёк линию ворот.
Второе место в группе F заняла Словакия, которая дома разгромила Мальту — 3:0. Словаки благодаря лучшей разнице мячей обошли Шотландию, которая на выезде не сумела победить Словению — 2:2.
Итоговая таблица группы F: 1. Англия — 26 очков; 2. Словакия — 18; 3. Шотландия — 18; 4. Словения — 15; 5. Литва — 6; 6. Мальта — 1.