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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сборная Словакии опередила Шотландию и заняла второе место в группе F

8 октября 2017, воскресенье. 20:54 Футбол

Сборная Англии выиграла у команды Литвы в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Вильнюсе на стадионе «LFF — Ветра» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На исходе получаса игры Деле Алли принял мяч в штрафной после передачи Гарри Кейна Кейна, а Овидиус Вербицкас задел его по ноге. Кейн с пенальти сильно пробил в левый нижний угол, мяч срикошетил от штанги и пересёк линию ворот.

Второе место в группе F заняла Словакия, которая дома разгромила Мальту — 3:0. Словаки благодаря лучшей разнице мячей обошли Шотландию, которая на выезде не сумела победить Словению — 2:2.

ЧМ-2018 - Европа. Группа F. 10-й тур
08 октября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Литва
0 : 1
Англия
0:1 – Кейн – 27 (пен)
ЧМ-2018 - Европа. Группа F. 10-й тур
08 октября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Словакия
3 : 0
Мальта
1:0 – Немец – 33, 2:0 – Немец – 62, 3:0 – Дуда – 69
ЧМ-2018 - Европа. Группа F. 10-й тур
08 октября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
2 : 2
Шотландия
0:1 – Гриффитс – 32, 1:1 – Безьяк – 52, 2:1 – Безьяк – 72, 2:2 – Снодграсс – 88
Удаления: Цесар, 90+2 – нет

Итоговая таблица группы F: 1. Англия — 26 очков; 2. Словакия — 18; 3. Шотландия — 18; 4. Словения — 15; 5. Литва — 6; 6. Мальта — 1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Литвы - Футбол Сборная Мальты - Футбол Сборная Словакии — Футбол Сборная Словении - Футбол Сборная Шотландии - Футбол ЧМ-2018
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8 октября 2017, воскресенье
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